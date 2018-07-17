После просмотра порно пятеро подростков изнасиловали восьмилетнюю девочку

В индийском
городе Дехрадун пять подростков привели домой восьмилетнюю девочку и
изнасиловали ее, сообщает Life.ru. В полиции считают, что они планировали преступление
заранее.
Подростки подгадали момент, когда девочка останется одна, и позвали к себе. Представитель правоохранительных органов отметил, что нападение произошло через два дня после того, как дети посмотрели порно на мобильном телефоне.
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