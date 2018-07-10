Жестокое избиение девушки в Москве попало на видео
Мужчина прижал девушку к стене неподалеку от одного из кафе в Зеленограде. Он наносил ей удары в живот руками и ногами, оскорблял и угрожал.
Заснявшая инцидент свидетельница подошла к паре. Мужчина сделал вид, что обнимает жертву, но при этом попытался отобрать телефон у очевидицы. Та заявила, что вызовет полицию, и пара скрылась с места происшествия, передает РЕН ТВ.
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