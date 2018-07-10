Подозреваемый в убийстве во время драки в центре Москвы задержан

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины во время драки в центре Москвы, передает сетевое издание m24.ru. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Напомним, что 9 июля в районе метро "Маяковская" пытавшийся разнять драку мужчина погиб на глазах у жены. Происходящее сняли на видео. На записи видно, как молодой человек падает на асфальт после многочисленных ударов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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