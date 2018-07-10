Подозреваемый в убийстве во время драки в центре Москвы задержан

Русофобский скандал с Хорватией Итоги футбольной сборной России Расписание матчей ЧМ-2018 "Дом-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Вторник 10 июля
Лента новостей
09:39
Мужчина спрятал труп убитой подруги в шкафу и закатил вечеринку
09:26
Бывшая любовница хочет вернуть Акинфеева после ЧМ-2018
09:02
Обнаружен самый опасный объект во Вселенной
08:39
На Урале прохожие вытащили из горящей машины детей
08:30
Заместитель начальника колонии присвоил деньги за иконостас
08:25
В Раде объявили об "убийстве" Украины
08:17
Пожар на складе с горючим сняли на видео
22:06
Церковь после скандала избавится от нефтегазовых компаний
21:57
Россиян лишат дешевой водки
21:45
Девушку-трансгендера жестко унизили охранники питерского клуба
21:39
Британия обвинила Россию в атаке на страну
21:27
На убитого горем сына-фрика Яковлевой наплевали
21:22
"Это убийство": победитель "Битвы экстрасенсов сделал заявление о смерти звезды "Дома-2"
21:12
Украинские водолазы готовятся к захвату Крыма
21:11
Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
20:58
Анита Цой рассказала о поиске девушки для сексуальных утех
20:44
Бухгалтер из Удмуртии избежала тюрьмы за крупное мошенничество
20:28
Водонаева ужаснулась выходкам Кержакова и пьяной жены
20:17
Фото лысой Кейт Миддлтон взбудоражили народ
20:15
Взорвавший ЧМ-2018 Дзюба покидает Россию
19:47
Басков рассекретил свадьбу Бузовой
19:07
Захарова с издевкой прокомментировала уход Джонсона
19:03
Стал известен размер будущих пенсий россиян
18:53
Так делаем десятки лет: в сборной России оправдались за допинг-скандал
18:48
На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена
18:42
Туристам разрешили воровать в гостиницах
18:33
Повальному ожирению россиян нашли объяснение
18:06
Украла биообразец: Еремеев предъявил неслыханные обвинения Мишулиной
17:57
Киселев об умирающих перед пенсией россиянах: Сами виноваты
17:45
Районы Кунцево и Крылатское связала новая эстакада
17:40
Глава британского МИДа покинул свой пост
17:25
Откровения политика: женатый Грудинин семь лет живет с любовницей
17:13
В Анапе запретили купаться
16:53
К чему снится икона
16:51
"Что с ней?": жена Певцова разочаровала "старушечьим" образом
16:48
Над Крымом нависла угроза терактов
16:34
У сборной России нашли допинг на ЧМ-2018
16:34
Примеры мошенничества черных риелторов
16:31
Госдума определяет контуры бюджетной политики
16:28
Показавшую живот Нетребко засняли возле помойки
16:17
У Бледанс родился мертвый ребенок после нападения маньяка
16:15
Кремль предупредил Европу о новых отравлениях "Новичком"
16:07
Воспоминания о Бузовой: безработный Тарасов избавляется от элитной квартиры
16:05
Славившего Украину хорвата с позором выставили из сборной
15:17
Инна Жиркова поправилась на 30 килограммов
15:17
Почему Данко оставил жену с дочкой-инвалидом
15:01
"Я не расстроился": Макаревич о вылете сборной России с ЧМ-2018
14:59
Дерипаска отомстил Насте Рыбке за секс-скандал
14:33
Он следит вместе с Глаголевой: Овечкин высказался о погибшем брате
14:30
Полиция расследует массовое убийство пчел под Курском
14:27
Ведущего Первого канала шокировал результат ДНК-теста истерзанного сына актрисы
14:27
Актриса Ольга Дроздова сделала аборт
14:24
Почему Путин пропустил триумф сборной России на ЧМ-2018
14:12
Возможен выкидыш: Яббарова из "Дома-2" поймали на измене беременной Рапунцель
14:09
В Башкирии агрессивные коровы покалечили ребенка
14:04
Володин призвал учитывать интересы регионов при принятии бюджета
13:59
В Татарстане в аварии с трактором погибла женщина
13:57
Почему опасно заниматься сексом в отпуске
13:44
Под Нижним Тагилом разыскивают убийцу лося
13:37
В Тюмени в пруду утонул мужчина
13:22
Российский бизнесмен с семьей залетел под фуру
13:16
В лечении ВИЧ сделан феноменальный прорыв
13:07
"Я вас умоляю": Дасаев подверг сомнению "подвиг" команды Черчесова
13:06
Очевидцы сняли жуткие последствия смертельной аварии под Нижним Новгородом
12:54
В Ростове Mercedes-Benz влетел в отбойник (фото)
12:51
5 мифов о питьевой воде
12:44
В Башкирии шестилетнему эпилептику отказали в лекарствах
12:38
В Иркутске загорелся авиационный завод
12:36
С груди дочери Серова сползло платье прямо во время свадьбы
12:29
Кумир юных россиян: тайны биографии Элджея
12:29
Мотоциклист разбился насмерть под Москвой
12:22
В крупной аварии в Крыму погибли три человека
12:17
Ликующего с Хорватией Каспарова просят вернуться в Россию
12:16
В Румынии перевернулся туристический автобус с детьми
12:09
Под Вологдой медведица с выводком не выпускала женщину из леса
11:58
Военные опозорились участием в грязной оргии с проституткой
11:55
Слова заговорившей о Фриске Ковальчук стали сенсацией
11:50
На Урале полицейский застрелил собаку на глазах свидетелей (видео)
11:49
Никольская приготовила новый подарок
11:40
Самая сексуальная модель снялась с голой грудью
11:36
В огненном ДТП с грузовиком под Тулой погибли три человека
11:27
Разозливший Россию хорват Домагой Вида довел Украину до экстаза
11:18
Раздетая Климова ужаснула телом в кровавых засосах
11:01
Николаев раскрыл рот от вида обкуренной Аллегровой
11:00
Футбол способствует развитию алкоголизма
10:59
Южный участок большого метрокольца построят в 2020 году
10:58
Страховщики хотят забрать пенсии россиян
10:53
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи с особенной дочкой
10:26
Раскрыты главные ошибки мужчин в сексе
09:49
В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы
09:46
Есть жертвы: на уральском заводе произошел взрыв
09:42
Гимнастку арестовали за танцы в спальне
09:39
80-летний Андрей Мягков объяснил отказ от детей
09:37
У Бледанс роман с молодым известным актером
09:15
Голый Киркоров ошарашил народ
09:02
С Анфисой Чеховой за границей случилось несчастье
09:01
Российского футболиста убили возле кафе
08:57
За пост главы "Аэрофлота" началась борьба
08:39
Стало известно о борьбе Пугачевой со смертельно опасной болезнью
08:35
Славившего Украину хорватского футболиста казнили на родине
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Роскошная мумия": Пугачева напугала своим видом
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
"Слава Украине": хорватов заплевали за грубость после матча с Россией
Украла биообразец: Еремеев предъявил неслыханные обвинения Мишулиной
Славившего Украину хорватского футболиста казнили на родине
Слова заговорившей о Фриске Ковальчук стали сенсацией
Происшествия

Подозреваемый в убийстве во время драки в центре Москвы задержан

прочитано 239 раз

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины во время драки в центре Москвы, передает сетевое издание m24.ru. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, что 9 июля в районе метро "Маяковская" пытавшийся разнять драку мужчина погиб на глазах у жены. Происходящее сняли на видео. На записи видно, как молодой человек падает на асфальт после многочисленных ударов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!

10 июля 2018, 09:24

комментарии

Политика

Страшные тайны: серый кардинал Кремля Михаил Суслов
У британских оппонентов России выявили серьезную болезнь
Трамп сделал неожиданное признание о Путине
Порошенко прилюдно унизили из-за странной мании

Шоу-бизнес

Почему прячут впавшую в кому известную певицу
"Случилось чудо!": счастливый Солнцев с женой-пенсионеркой показали ребенка
"Это убийство": победитель "Битвы экстрасенсов сделал заявление о смерти звезды "Дома-2"
Анита Цой рассказала о поиске девушки для сексуальных утех

Проишествия

Нелепая смерть пассажира метро в Москве попала на видео
Неожиданная причина отравления "новых Скрипалей"
Туристке дали 8 лет тюрьмы за критику Египта
Лондон убил "новую Скрипаль" из-за ЧМ-2018

Lifestyle

Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
Александр Домогаров отметит 55-летие концертом
Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
Москвичам показали настоящую Бразилию
Шоу-бизнес

Раздетая Климова ужаснула телом в кровавых засосах

Актриса снялась без одежды
Шоу-бизнес

Слова заговорившей о Фриске Ковальчук стали сенсацией

Певица предпочитала молчать о коллеге
Шоу-бизнес

Украла биообразец: Еремеев предъявил неслыханные обвинения Мишулиной

Мужчина уверен: его обвели вокруг пальца
Шоу-бизнес

Басков рассекретил свадьбу Бузовой

Артист назвал имя возможного жениха

Гороскоп

На убитого горем сына-фрика Яковлевой наплевали
Астрологический прогноз с 9 по 15 июля 2018 года
Безразличный Черышев постоянно избегает брака
Совет на выходные

Фоторепортажи

На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена
В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы
Команды-сюрпризы чемпионатов мира по футболу
Как российские звезды проводят лето

Спорт

Взорвавший ЧМ-2018 Дзюба покидает Россию
Так делаем десятки лет: в сборной России оправдались за допинг-скандал
У сборной России нашли допинг на ЧМ-2018
Славившего Украину хорвата с позором выставили из сборной

Регионы

Российского футболиста убили возле кафе
Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия
Подруги изнасиловали школьницу лейкой от душа
Россиянин забил молотком щенка на глазах у детей
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru