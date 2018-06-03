Вооруженный мачете мужчина взял заложников в Москве

В столичную полицию позвонила девушка и рассказала, что в районе Люблино на юго-востоке Москвы вооруженный мачете мужчина нападал на людей, передает Telegram-канал Mash. Она добавила. что злоумышленник взял двух человек в заложники. Они заперты в квартире. Точная информация о ЧП устанавливается.
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