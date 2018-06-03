В Москве избили известного журналиста

В одну из столичных клиник с открытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами и ссадинами поступил журналист телеканала "Матч ТВ" Евгений Погорелов, передает телеканал "360". Несмотря на повреждения, молодой человек самостоятельно добрался до больницы. Он рассказал, что неизвестный человек избил его в Пресненском районе Москвы, когда он возвращался со встречи с одноклассниками. Отметим, помимо травм врачи диагностировали у журналиста алкогольное опьянение. По факту произошедшего проводится проверка.