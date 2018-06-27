Известный российский ученый умер после долгой болезни

В Москве скончался математик и лингвист Владимир Успенский. Ученому было 87 лет, передает сетевое издание m24.ru.
Как рассказали коллеги математика, долгое время он тяжело болел. О дате и месте проведения гражданской панихиды пока не известно.
Владимир Успенский – автор множества работ по математической логике, лингвистике, а также художественных произведений в жанре мемуарной прозы, пишет "Газета.ру". Он был одним из тех, кто организовал Отделение структурной лингвистики на филфаке МГУ.
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