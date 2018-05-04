В Москве сгорели 15 автобусов

На юго-западе столицы загорелся автопарк. ЧП произошло на Типографской улице. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, передает сетевое издание m24.ru.



Между тем РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщает, что причиной инцидента в автопарке стал поджог. Всего пострадали 17 автобусов, 15 из них сгорели полностью.