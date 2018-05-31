Энрике Иглесиас едва не погиб в горящей машине перед концертом в Москве
Минивэн, припаркованный в 3-м Дорожном проезде в Москве, неожиданно загорелся. Энрике Иглесиас спал в автомобиле. Мужчина чудом сквозь сон почувствовал запах гари, очнулся и выскочил из машины.
Свидетелями происшествия стали прохожие, которые вызвали пожарных. Однако Энрике геройски боролся с огнем и потушил "Пежо" еще до их приезда. Иглесиас, к счастью, не пострадал.
34-летний полный тезка певца Энрике Иглесиас – москвич. Это не псевдоним и не прозвище, а настоящее имя, сообщает Telegram-канал Mash.
Тем временем знаменитый тезка московского героя проводит всю жизнь на колесах. График популярного исполнителя распланирован на месяцы вперед. 27 мая Энрике выступил в израильском Тель-Авиве, а 30-го – в португальском Лисабоне.
Стоит порадоваться и его российским фанатам. 1 июня горячий красавчик выступит в Москве. А 3 июня певец представит свою программу в датском Копенгагене.
Как писали Dni.Ru, поклонники уверены, что Иглесиасу пора сбавить обороты и побольше проводить времени дома. К тому же давняя возлюбленная, прославленная российская теннисистка Анна Курникова, зимой прошлого года подарила ему очаровательных малышей.
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