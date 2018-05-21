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Происшествия

Пассажир московского метро изрезал мужчину скальпелем

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На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро произошло нападение. Молодой человек набросился на пассажира со скальпелем.

Пострадавший получил резаную рану груди. Злоумышленника задержали по горячим следам, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на агентство городских новостей "Москва". Возбуждено уголовное дело.

Автор: Евгений Мышко21 мая 2018, 16:56

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