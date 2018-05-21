В центре Москвы произошла стрельба

Охрана одного из торговых центров на Тишинской площади в Москве обратилась в полицию с сообщением о стрельбе внутри здания. Посетитель открыл огонь из похожего на газовый пистолет предмета и разбил витрину, передает RT.
По факту произошедшего задержан 29-летний москвич. Согласно данным пресс-службы МВД, мужчина несколько раз выстрелил в охранника, а затем ломом разбил стеклянную дверь. Официальный представитель ведомства Ирина Вовк отметила, что действовал он из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
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