На Эвересте погибли два туриста

На подготовительных стоянках у горы Эверест в Непале были обнаружены тела 36-летнего гражданина Японии Нобукадзу Курики и 63-летнего Георгия Петкова из Македонии, передает телеканал "360". Оба были опытными спортсменами.
Причиной смерти македонца стал сердечный приступ. Из-за чего умер японец, выясняют специалисты. Мужчина жаловался на плохое самочувствие и непрекращающийся кашель. Спортсмен несколько раз пытался покорить самую высокую гору на Земле, однако не достиг успеха. В 2012 году из-за обморожения он потерял девять пальцев.
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