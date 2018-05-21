Россиянин арестован за мастурбацию в самолете
Правоохранительные органы столицы Индии задержали пассажира, прибывшего в международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели из Стамбула. Россиянину индийского происхождения грозит штраф за неподобающее поведение.
Скандал разразился во время полета. Экипажу пожаловалась соседка несдержанного пассажира. Она заявила, что тот расстегнул ширинку и занялся самоудовлетворением.
Для начала мужчину от дамы просто отсадили. Однако по прилете в Дели пассажира сдали стражам порядка. Ему грозят серьезные неприятности, пишет Life.ru.
Dni.Ru сообщали о похожем инциденте в московском аэропорту Домодедово. В тот раз любителем публичного онанизма оказался 48-летний житель Украины.
Мужчина планировал вылететь из Домодедово в Красноярск, а перед путешествием решил поразвлечься. Стоя у лифта на втором этаже воздушной гавани, украинец начал мастурбировать на глазах у изумленных пассажиров. Полиция задержала хулигана.
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