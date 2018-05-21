Женщина погибла под слоем грязи во дворе собственного дома

Жительница штата Северная Каролина погибла во дворе собственного дома под слоем грязи в 2,5 метра, который сошел в результате оползня, передает Life.ru. Сообщается, что женщина испытывала проблемы со здоровьем.
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