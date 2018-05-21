В Москве поезд насмерть сбил подростка

В районе станции Дегунино Савеловского направления Московской железной дороги на севере столицы следовавший по маршруту Москва – Шереметьево аэроэкспресс сбил подростка, передает телеканал "360". По предварительным данным, несовершеннолетний перебегал пути перед приближавшимся поездом.
От полученных травм подросток скончался. На месте работает транспортная полиция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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