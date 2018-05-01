"Домашний мальчик" жестоко зарезал студентку ради 30 тысяч рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. который подозревается в жестокой расправе над 21-летней студенткой. Он уже сознался в совершении преступления.

В ночь на 1 мая во дворе дома №7 на 4-й Новокузьминской улице в Кузьминках на юго-востоке Москвы прохожие обнаружили тело жестоко убитой 21-летней девушки. Преступник нанес студентке РГУ нефти и газа имени Губкина несколько ударов ножом в голову, шею и сердце. От полученных травм она скончалась на месте.

По подозрению в совершении жестокой расправы был задержан 15-летний подросток. По данным телеграм-канала Mash, вычислить его удалось при помощи сигнала с мобильного телефона жертвы – технику юный преступник забрал с собой. В столичном управлении Следственного комитета отметили, что молодой человек уже признался в убийстве.

Отмечается, что у подростка была репутация тихого домашнего мальчика. Известно, что он фанат аниме и регулярно проводил время на тематических страницах в Сети, посвященных японской анимации. Кроме того, подросток увлекается компьютерной игрой PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Именно в нее он "рубился", когда к нему в квартиру пришли оперативники.

Преступник рассказал, что давно вынашивал план кого-нибудь ограбить, передает телеграм-канал 112. Он подкараулил 21-летнюю студентку у банкомата, где та сняла около 30 тысяч рублей и попытался вырвать у нее из рук сумочку. Жертва стала сопротивляться и кричать, и тогда молодой человек несколько раз ударил ее ножом.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.