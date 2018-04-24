В московском метро из-за пассажира встали поезда

В столичном метро на Таганско-Краснопресненской линии произошел сбой. Из-за инцидента с пассажиром нет движения от "Таганской" до "Беговой", передает сетевое издание m24.ru.

На Таганско-Краснопресненской линии из-за инцидента с пассажиром нет движения поездов от Таганской до Беговой. В обратном направлении — с увеличенными интервалами. Приносим свои извинения. — Московское метро (@MetroOperativno) 24 апреля 2018 г.