Жестокую казнь женщины на глазах детей сняли на видео

В Сети появилось ужасающее по своей жестокости видео. На записи вооруженные люди расстреливают женщину на глазах ее детей.

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Стала известна предыстория шокирующей записи. В конце марта 2018 года в Венесуэле группа бандитов вломилась в дом многодетной матери Розы дель Кармен Кастильо Пенья. Налетчики вынесли из жилища все ценности и запретили жертве обращаться в полицию, передает Life.ru. Однако она узнала одного из преступников и все же обратилась за помощью в правоохранительныее органы, сообщив приметы одного из подозреваемых.

Полиция вычислила преступника – им Джонатан Энрике Акоста, член одной из местных банд. Во время задержания он оказал попытку сопротивления и был застрелен. Подельники преступника начали угрожать Розе дель Кармен Кастильо Пенья.

Женщина испугалась вновь обращаться в полицию и вместе с детьми сбежала в другой район города к своей матери. Однако бандиты выследили ее и там. Вооруженные преступники вломились в дом и потребовали у женщины выйти на улицу. Они пообещали, что только поговорят с ней. Однако едва несчастная переступила порог, как ее расстреляли. Жестокая казнь произошла на глазах ее детей.

Полиция уже задержала пятерых подозреваемых в убийстве. Среди них трое уже на протяжении двух лет находились в розыске.