Выпавшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли
Выпрыгнувшая из окна шестого этажа от маньяка с ножом россиянка получила серьезную травму позвоночника, однако сейчас ей уже лучше. Об этом сообщил вице-консул генерального консульства России в Дубае Иван Губанов.
"Сотрудники генконсульства сегодня вновь встретились с Екатериной Стецюк, она охарактеризовала свое состояние как удовлетворительное. По ее словам, она чувствует себя лучше. Она повторно обратилась к родственникам с просьбой не афишировать обстоятельства случившегося и ход расследования", – цитирует дипломата РИА Новости. Желание девушки скрыться, не разглашать подробности страшной истории понятно. Судя по всему, она решила "уйти в тень" из-за настоящей травли, которая развернулась в ее адрес Сети.
Многие не просто отказываются помогать модели материально, но и фактически изводят ее нападками. Многие фолловеры, судя по их комментариям в Instagram Катерины, считают ее девушкой легкого поведения. "Нашли кому помогать!.. Это ж уму не постижимо!", "Одной проституткой меньше!", "Ее задача в жизни это кайф ловить и при возможности никогда не работать. Вот она и поехала искать богатого лоха, который клюнет на ее прелести. Но арабов она недооценила", "Эта девочка, наверное, больше не прилетит в родной город из-за позора… Жалко конечно, инвалидом не дай Бог станет, надеюсь, с ней все будет хорошо, но шкура та еще", – разразились критикой в адрес молодой модели пользователи соцсети.
Известно, что сотрудники генконсульства передали Катерине Стецюк вещи первой необходимости. "Мы отслеживаем ситуацию. Накануне состоялось дознание в прокуратуре. Идет расследование инцидента, на данный момент официальной информации о квалификации дела нет. До окончания расследования россиянка не сможет покинуть территорию ОАЭ", — рассказал вице-консул.
Сотрудники генконсульства РФ разыскали россиянку в больнице, в ходе встречи с дипломатами она сообщила, что прибыла в ОАЭ 16 февраля этого года для участия в видеосъемках в качестве модели по приглашению неустановленных лиц в одной из соцсетей.
В ночь на 3 марта произошла ссора между Стецюк и ее знакомым, 39-летним гражданином Пакистана. В ходе ссоры, со слов россиянки, пакистанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался ранить ее ножом. Спасаясь, она получила травму позвоночника и внутренних органов. Стецюк сделали две хирургические операции.
Как писали Dni.Ru, россиянка полетела в Дубай по приглашению поработать моделью 15 февраля этого года. Катерина ежедневно выходила на связь с родителями, но 2 марта пропала. Тревогу забила мать. Через несколько дней женщина подала заявление на розыск в Интерпол.
Выяснилось, что Стецюк находится в больнице. Девушка пробыла несколько дней в коме и, очнувшись, связалась со знакомыми. Катерина рассказала матери, что напавший на нее мужчина в течение двух недель пытался за ней ухаживать. Полиция Дубая уже задержала подозреваемого гражданина Пакистана.
Модель не может самостоятельно передвигаться, а для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – около миллиона рублей. По словам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственники сибирячки открыли сбор средств.
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