В Дубае арестовали выжившую после схватки с маньяком россиянку

Российскую модель Екатерину Стецюк, чудом спасшуюся от маньяка, арестовали в Дубае. Девушку с поврежденным после прыжка с шестого этажа позвоночником забрали из больницы полицейские.

Подробности инцидента с 22-летней иркутской моделью в Дубае пока не сообщаются. Все известно лишь со слов ее родственников, которые находятся в России. По их данным, напавший на девушку мужчина – американец, имеет в Дубае бизнес. Его задержали в аэропорту, но предприниматель написал заявление на модель – якобы она на него напала, а он защищался.

"Беда с дочерью произошла 3 марта. Некий мужчина, приезжий иностранец, напал на Катю. Схватил ее за шею, приставил нож к горлу. Чтобы спастись, дочери пришлось прыгать с шестого этажа. У нее тяжелые травмы, она даже не может ходить. А вчера Катя мне позвонила и сказала, что ее везут в тюрьму. Из нее хотят сделать обвиняемую!" – рассказала мать Екатерины "Комсомольской правде".

В консульстве России в Дубае комментировать происшествие отказались. Дипломаты заявили, что не имеют права разглашать персональные сведения без согласия Стецюк. Тем не менее диппредставительство держит ситуацию на контроле и готово оказать помощь Екатерине.

Публикация от Katrin�� (@black_jack_lady) 24 Авг 2017 в 5:00 PDT

Как писали Dni.Ru, внимания девушки, работавшей по контракту в Дубае, добивался некий иностранец. Получив отказ, мужчина вышел из себя и накинулся на Екатерину, намереваясь убить. Спасаясь от преступника, модель выпрыгнула из окна шестого этажа. Екатерина чудом выжила, однако получила тяжелые травмы. В больнице Дубая ей сделали две операции.

Как сообщили друзья девушки, у нее тяжелая травма позвоночника. Модель не может самостоятельно передвигаться, а для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – около миллиона рублей. По словам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственники сибирячки открыли сбор средств.