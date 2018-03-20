Мать раскрыла жуткие подробности нападения на российскую модель в Дубае

Выборы президента Макаревич назвал россиян дебилами Похороны Олега Табакова Отравление предателя Скрипаля Дом-2

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Вторник 20 марта
Лента новостей
19:35
В деле предателя Скрипаля появился неожиданный след
19:34
Россиян атаковала новая вспышка гриппа
19:26
Бывшим любовником Максаковой заинтересовался Интерпол
19:06
После обрушения дома в Мурманске возбудили дело
18:34
К чему снится кровотечение
17:55
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
17:38
Главный рецепт для красивой кожи
17:26
В Мурманске обрушилась многоэтажка
17:11
МИД Чехии вызвал посла России
16:44
По ЧМ-2018 в России нанесли новый удар
16:27
Ученые научились контролировать желания людей?
16:22
"Злобные дебилы" Макаревича и зеркало
16:16
В Госдуме появится биометрическая регистрация депутатов
16:13
Под Москвой случилось смертельное ДТП
16:05
Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
16:01
Беременная Кирстен Данст стала похожа на пугало
15:57
Медики объявили виагру убийцей рака
15:51
Дерзкая Семенова после развода сбежала в Израиль
15:50
Депутаты Госдумы будут больше работать в регионах
15:45
В Кремле состоится Кубок мира по латиноамериканским танцам
15:35
У российских самолетов выявлены проблемы
15:28
Российские дипломаты показали спину хамке Мэй
15:22
У 44-летнего Кафельникова роман с двойником Курниковой
15:14
В Подмосковье хаски забрался на дерево в погоне за котом
14:46
В России стремительно дешевеют старые iPhone
14:39
Водитель-наркоман убил 21-летнюю россиянку
14:38
Тренер Чайковская недовольна победой Загитовой на Олимпиаде
14:34
"Аэрофлот" опроверг сообщение об опьянении пилота
14:32
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
14:26
Володин: Путин – это преимущество России
14:16
Под Москвой 39-летний мужчина избил и ограбил соседку по коммуналке
14:12
"Готов стрелять": надпись на теле участника группы Дятлова ошеломила
14:05
"Стало невозможно с этим жить": Фадеев рассказал о чувствах к Бузовой
13:41
Володин: Атаки на Россию сплотили народ вокруг Путина
13:39
Собака с человеческим лицом шокировала интернет (видео)
13:37
Футболист Александр Самедов станет отцом в третий раз
13:37
Мертвый Каддафи выдал черную метку Саркози
13:33
Меланья Трамп оконфузилась перед журналистами
13:32
Новый участок желтой линии метро откроется летом
13:17
Основные ошибки мужчин на сайтах знакомств
13:11
В Прикамье лисица ограбила рыбака (видео)
13:11
Бывшая жена проболталась о черной зависти Джигарханяна к Табакову
13:04
Песков заступился за оскандалившегося Макаревича
13:00
Известный советский хоккеист умер в Москве
12:52
Ученые доказали пользу голодания
12:49
Почему женщины-начальницы становятся стервами
12:38
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
12:38
Калашникова заявила о рождении второго ребенка
12:22
Секс-видео пилотов и стюардесс взбудоражило Сеть
12:16
5 негативных сторон работы модели
12:14
Россияне спасли застрявшую в сугробе лошадь
12:09
Больная раком дочь – Хакамаде: Мама, пора мне на небо
12:06
Трамп поквитался с Путиным за свою слабость
11:58
По Подмосковью в одних трусах бродили темнокожие проститутки (видео)
11:51
Россиян кормят заразным хлебом
11:20
Родившая Исинбаева стала копией Варнавы
11:16
Путин подал Порошенко сигнал через Крым
10:58
Смертоносная жара накроет США
10:45
Разгоряченная Кудрявцева взасос целовалась с Садальским
10:44
Во Франции задержали Николя Саркози
10:22
Располневшую жену Тарасова с большим животом сняли в ресторане
10:18
Масляков задумался над шуткой Путина
10:14
Пристыженный Макаревич о "злобных дебилах": Не говорил я такого
10:00
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
09:45
Украина готовится к войне с Венгрией
09:37
Дональд Трамп изменил беременной жене с известной певицей
09:22
Вдова раскрыла детали жуткой смерти Соловьева
09:21
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел
09:11
Сбивший Boeing над Донбассом летчик имел проблемы с психикой
08:52
Брижит Макрон показала мальчиковую фигуру
08:43
На шестом месяце: Малахов ошарашил сообщением о беременности Собчак
08:37
Трамп показал Путину свое плохое воспитание
08:34
Захарова сделала заявление после хамского выпада Макаревича
08:05
Жителей Подмосковья изощренно обманули на 5,5 миллиона
22:01
Киркорову наплевать на объявившегося брата
21:59
Ребенок покалечился во время игры во дворе
21:58
Леонтьев решился освоить Камасутру (видео)
21:52
Меркель готовит удар по России
21:46
Барановская лишила Аршавина надежды на возвращение
21:27
Теряющий зрение Корчевников работает лежа
21:06
Савченко набросилась на Порошенко после несостоявшегося теракта
21:03
Причина смерти Табакова шокировала врачей
20:57
Оскорбленные россияне погнали предателя Макаревича
20:36
Мужчина с топором напал на московскую школу
20:28
Победа Путина разрушила безумные планы Киева
20:21
Питту и Энистон предрекли крепкий союз
19:48
Собчак пришла на закрытую встречу к Путину с гитарой
19:38
Кого выбрала роскошная Алина Кабаева (видео)
19:32
Путин отбил грубые нападки Макрона
19:29
Безумные регионы: взбесившийся омич одним ударом убил мужчину из-за громкой музыки
19:16
Россияне сдали важный политический экзамен
19:15
Юдашкин оценил наряды Путина и Собчак
19:03
Газзаев грязно выругался из-за усов Грудинина
18:32
Бузова расплакалась из-за грязных танцев Киркорова с ее бабушкой
18:27
Как вернуть детей из виртуального мира в реальность
18:17
Современные люди страдают от нового опасного синдрома
18:13
Макрон нашел в себе силы поздравить Путина
18:09
Пышнотелая красотка прославилась благодаря откровенным фото
17:44
Доказана неожиданная опасность алкоголя
17:36
Якубович – Грудинину: Будь мужиком, сбрей усы!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уехавший в Америку Макаревич назвал россиян злобными дебилами
Арестованы квартира и миллион рублей Цымбалюк-Романовской
Бывшая жена проболталась о черной зависти Джигарханяна к Табакову
Оскорбленные россияне погнали предателя Макаревича
Ненакрашенная Бузова показала интимное фото из бани
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Происшествия

Мать раскрыла жуткие подробности нападения на российскую модель в Дубае

Фото:instagram.com/black_jack_lady
Мать 22-летней иркутской модели Катерины Стецюк, арестованной в ОАЭ после того, как ей удалось спастись от напавшего на нее маньяка, рассказала о произошедшем. По словам девушки, мужчина выдвинул против нее обвинения, чтобы избежать наказания. 
прочитано 2093 раза

Россиянка полетела в Дубай по приглашению поработать моделью 15 февраля этого года. Катерина ежедневно выходила на связь с родителями, но 2 марта пропала. Тревогу забила мать. Через несколько дней женщина подала заявление на розыск в Интерпол.

ПО ТЕМЕ

В Дубае арестовали выжившую после схватки с маньяком россиянку

Российская модель выпрыгнула из окна в попытке спастись от убийцы

Выяснилось, что Стецюк находится в больнице. Девушка пробыла несколько дней в коме и, очнувшись, связалась со знакомыми. Катерина написала родителям, что у нее сломан позвоночник после прыжка с шестого этажа. "У нее перелом спины, у нее повреждены три позвоночника (позвонка. – Здесь и далее прим. ред.), один позвоночник (позвонок) вообще в порошок стерт, пробито легкое, изрезаны пальцы – между ними борьба была. Она пыталась защитить себя", - цитирует мать модели РЕН ТВ. 

Катерина рассказала родительнице, что напавший на нее мужчина в течение двух недель пытался за ней ухаживать, буквально "не отлипая". Но девушка не соглашалась заводить с ним романтические отношения, потому что ее сердце было занято – в Иркутске у нее есть возлюбленный, с которым они собирались пожениться.

Однако навязчивый ухажер не унимался, продолжая приставать к девушке. Пытаясь расположить модель, он предложил ей открыть бизнес посерьезнее и пригласил к себе домой. "Они покатались по Дубаю и поехали к нему. Он взял себе бутылку водки, со слов Катерины. Катерина же вообще не пьет, даже шампанского на Новый год не хотела пить. Она поднялась к нему. В комнате он наложил себе закуску, налил водки себе", – рассказала мать девушки.

Но вскоре мужчина "превратился в зверя". Допил водку, схватил со стола нож и стал угрожать россиянке, придавив к стене. "Он стал тыкать у головы ножом и приказал раздеться. От страха она разделась. Пока он пошел в душ, она побежала к двери. Он выскочил из душа, швырнул девушку на пол. Она пыталась обороняться", – поделилась жуткими подробностями женщина. 

Единственным путем спасения стало бегство – модель выпрыгнула из окна шестого этажа. Ее отвезли в больницу, где ей провели две операции. Женщина подозревает, что к произошедшему причастен менеджер Катерины. Ведь когда ее дочь пропала, организатор пыталась сказать, что девушка уехала в другой город.

"Он хотел скрыться, но местная полиция его привела в следственный изолятор. Буквально через несколько дней, чтобы обернуть дело против моей дочери, написал на нее заявление. Якобы "я Катерину пригласил в гости, она стала вести себя неадекватно: накинулась на меня с ножом. И поэтому, обороняясь от нее, я ее скинул с шестого этажа". Якобы он защищался от хрупкой девушки", – поделилась мать пострадавшей. В настоящее время Катерина находится в тюрьме в тяжелом состоянии. У нее отобрали средство связи – у матери нет контакта с дочерью. "Она не чувствует спину, ребра, ногу до колена. Она боится стать инвалидом", - рассказала она. 

Как писали Dni.Ru, модель не может самостоятельно передвигаться, а для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – около миллиона рублей. По словам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственники сибирячки открыли сбор средств.

Автор: Людмила Фоканова20 марта 2018, 17:32

комментарии

Политика

В деле предателя Скрипаля появился неожиданный след
Чуть опоздал: Трамп поздравил Путина с победой
Российские дипломаты показали спину хамке Мэй
Украина готовится к войне с Венгрией

Шоу-бизнес

Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
Беременная Кирстен Данст стала похожа на пугало
Дерзкая Семенова после развода сбежала в Израиль
У 44-летнего Кафельникова роман с двойником Курниковой

Проишествия

Врага Путина задушили во время секса с юным любовником
В Дубае арестовали выжившую после схватки с маньяком россиянку
Красавицу-россиянку изнасиловал дворник элитного отеля на Сейшелах
В Ульяновске мать зарезала троих детей и покончила с собой

Lifestyle

Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Шоу-бизнес

Ненакрашенная Бузова показала интимное фото из бани

Певица рассказала, как провела выходной
Шоу-бизнес

Причина смерти Табакова шокировала врачей

Артисту лечили зубы без документов и справок
Происшествия

Красавицу-россиянку изнасиловал дворник элитного отеля на Сейшелах

Путешественники не подозревали об ужасах, творящихся на роскошных курортах
Шоу-бизнес

Родившая Исинбаева стала копией Варнавы

Прославленная спортсменка показала новый образ

Гороскоп

Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные

Фоторепортажи

Пышнотелая красотка прославилась благодаря откровенным фото
Тимати и Лепс спели в честь победы Путина
87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой
Как изменились сестры Арнтгольц

Спорт

Тренер Чайковская недовольна победой Загитовой на Олимпиаде
Медведеву заставили плакать из-за золотой медали
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
Самая красивая теннисистка и чемпион мира стали родителями

Регионы

В Прикамье лисица ограбила рыбака (видео)
По Подмосковью в одних трусах бродили темнокожие проститутки (видео)
Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
Кошка вычислила черных риэлторов и спасла хозяина
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru