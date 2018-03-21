Голливудский актер застрелил жену в торговом центре

Бывший актер Disney застрелил некогда любимую женщину на глазах у десятка ошарашенных покупателей. После содеянного душегуб попытался покончить с собой.

Американец Кевин Крэн приехал в престижный калифорнийский торговый центр. Оставив машину на парковке, 33-летний мужчина прямиком направился в магазин Paper Source, где работала его экс-супруга Париса Сиддики. Войдя в павильон, Кевин открыл огонь, застрелив на глазах у покупателей 29-летнюю бывшую жену, а затем попытался покончить с собой, сообщает Life.ru.

Окровавленного злоумышленника доставили в ближайшую больницу, он находится в критическом состоянии. Полиция ждет поправки Крэна – его собираются допросить и выдвинуть обвинения. Пока офицеры просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину событий.

Кевин и Париса воспитывали вместе двоих детей. Отец семейства работал риелтором в компании Pacific Rim. А до этого снимался в проектах Disney и Warner Brothers. Близкие погибшей рассказали, что она была верным другом и сильной женщиной, для которой главным в жизни были ее дети.

"Она была невероятно сострадательна по отношению к друзьям и всегда ставила всех остальных на первое место. Я буду ужасно по ней скучать", – цитирует подругу погибшей журнал People.

Dni.Ru уже освещали похожий случай. В американском городе Таузенд-Оукс мужчина также застрелил бывшую жену на глазах у покупателей в торговом центре. После убийства 33-летний душегуб пытался покончить с собой, но выжил. Сейчас он в больнице. У пары остались несколько общих детей. По предварительным данным, кровопролитие произошло на бытовой почве. Перед тем как началась стрельба, бывшие супруги ругались.