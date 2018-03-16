В Подмосковье грабитель случайно застрелил сообщника

В Московской области грабители случайно застрелили своего подельника. Они отняли у бизнесмена 200 тысяч рублей и скрылись, бросив товарища умирать.

История, достойная голливудского боевика, произошла в поселке Малино Ступинского района. Бизнесмен ехал на своем автомобиле, когда его подрезало другое транспортное средство, в дальнейшем перегородив ему путь. Из него вышли трое вооруженных злоумышленников в масках. Угрожая предпринимателю, они проникли в салон его машины и забрали оттуда 200 тысяч рублей.

Обобранный мужчина решил оказать сопротивление. Один из нападавших несколько раз выстрелил в него, а потом нанес смертельное ранение одному из подельников, после чего грабители скрылись с места происшествия.

Пострадавший коммерсант был госпитализирован с ранениями бедра и живота, а следователи Московской области возбудили уголовное дело. "В ходе осмотра места происшествия изъяты одна пуля калибра девять миллиметров и мобильные телефоны", – добавили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СК). Ведется розыск нападавших, а также проводятся проверочные мероприятия по факту ранения мужчины и похищения у него денежных средств, сообщается на официальном сайте ГСУ СК.

По данным "Московского комсомольца", от действий грабителей пострадал азербайджанец 43 лет. Погибшим нападаю оказался мужчина славянской внешности примерно 20-25 лет.