Много капризничала: отчим убил 5-летнюю девочку и тихо закопал в лесу

Убийца пятилетней приемной дочери задержан и дает признательные показания. Мужчина рассказывает следователям, где спрятал сумку с телом ребенка.

Вина девочки заключалась в том, что она мешала сожителю матери спать. Мужчина не выдержал ее капризов и избил.

"Со слов подозреваемого, ребенок вечером стал плохо себя вести и капризничать, за что он несколько раз ударил девочку и уложил спать. Утром мужчина обнаружил девочку без признаков жизни", – говорится в сообщении Следственного комитета. Установлено, что отчим спрятал тело малышки в сумку, отнес на берег реки и засыпал камнями, пишет Life.ru.

Мурад Шахмирзаев 1989 года рождения явился в полицию и сообщил об исчезновении дочери. По его словам, он вышел к банкомату, а когда вернулся домой, девочки уже не было. Стражи порядка приняли заявление и начали поиски. В них приняли участие свыше 800 человек, включая спасателей, волонтеров, сотрудников полиции, Росгвардии и казачьей дружины.

Позже полиции стало ясно, что Шахмирзаев причастен к случившемуся. Дав показания, он исчез, но вскоре был обнаружен на границе с Абхазией. Пока стражи порядка вели задержанного к машине, он кричал и пытался оказать сопротивление.

Днем ранее стало известно о другом преступлении. Семья из поселка Орджоникидзе (Феодосия) уехала из дома 23 февраля и исчезла. Спустя почти две недели, 7 марта, их Chevrolet Lanos обнаружили в заливе на глубине два с половиной метра. В машине находились тела супругов и их четырехлетней дочери.

Вскоре задержали подозреваемого – жителя Керчи. В ходе следственного эксперимента он рассказал, что застрелил взрослых из пистолета Макарова, а машину с телами и живым ребенком столкнул в воду – чтобы замести следы. В Керчи семья собиралась продать свой автомобиль и купить с доплатой другой. При себе у них было чуть более 200 тысяч рублей.