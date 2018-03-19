Акробат Cirque du Soleil разбился во время шоу

Акробат умер после падения с высоты во время шоу во Флориде. О смерти воздушного гимнаста сообщило в воскресенье руководство канадского цирка.

"С прискорбием сообщаем, что минувшим вечером, 17 марта, произошел несчастный случай во время представления "Вольта" (Volta) в городе Тампе, штат Флорида. Опытный воздушный гимнаст Янн Арно во время исполнения номера на воздушных ремнях упал на арену", – цитирует представителей Cirque du Soleil телеканал ABC.

Мужчина был доставлен в ближайшую больницу, но врачи оказались бессильны – артист скончался от полученных травм, передает "360". Руководство компании-организатора обещает разобраться в причинах этого трагического события и предлагает сотрудничество властям, которые тут же взялись за расследование обстоятельств гибели акробата. Ближайшие представления в Тампе отменены.

"Вся семья Cirque du Soleil в шоке и опустошена этой трагедией. Ян был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто знал его. В ближайшее время мы сосредоточимся на поддержке семьи Яна и наших сотрудников, особенно команды "Вольта", – говорится в заявлении дирекции шоу.

За 30 лет существования цирка это второй случай гибели акробата. В 2013 году во время представления с высоты 15 метров упала и разбилась 31-летняя артистка Сара Гийяр-Гийо. Тогда цирку был выписан штраф в размере 25 тысяч долларов. Суд штата Невада постановил, что причиной смерти Гийяр-Гийо стало нарушение техники безопасности.