Камеры прославили вломившегося в дом нелепого вора

Камеры наблюдения, установленные в одном из частных домов в Австралии, сняли на видео нелепые попытки вломившегося в жилище вора не попасть в камеры наблюдения. Ролик прославил нарушителя на весь мир.

На записи видно, как преступник проникает в жилище, а затем ложится на пол, чтобы не попасть в объектив камер наблюдения. Несмотря на это, его движения тщательно фиксируются на видео. Более того, в какой-то момент преступник забывает о мерах предосторожности и встает в полный рост, передает RT. За приключениями незадачливого грабителя смог проследить весь мир.