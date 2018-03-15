Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены

Житель Останкинского района Москвы нашел оригинальный способ раздела имущества во время бракоразводного процесса. Он захотел получить квартиру, которая считалась общим имуществом с супругой.

Женщина отказывалась дарить ему недвижимость, и мужчина пошел на решительные меры. Он украл кошек жены.

Теперь мужчина 1963 года рождения предложил супруге 1964 года рождения "честный" обмен – животных на квартиру, передает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Академика Королева. На что надеялся похититель – неизвестно. Но теперь супруга подала на него заявление в полицию.

Похожая история произошла в феврале в Санкт-Петербурге. Мужчина угрожал своей жене, что если она не отдаст ему часть их общей квартиры, то он убьет ее кошек. То есть он похитил животных породы мейн‐кун и сфинкс из их квартиру, после чего начал угрожать супруге.

Случаи жестокого обращения с животными происходят повсеместно. В октябре 2017 года в Ухте пьяный мужчина, обидевшись на знакомую, до смерти застирал ее кота Рыжика. Он засунул животное в стиральную машину и включил ее. Было возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, с применением садистских методов", рассказали в прокуратуре Республики Коми. Мужчина признал свою вину, однако пояснить причины содеянного не смог.