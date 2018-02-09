Основатель культовой рок-группы умер от неизлечимой болезни

В США скончался один из основателей знаменитой рок-группы Mr. Big Пэт Торпи. Барабанщик скончался в возрасте 64 лет. Он страдал от болезни Паркинсона, передает сайт газеты "Комсомольская правда".

"С разбитым сердцем мы сообщаем вам, что наш брат, друг, барабанщик и основатель, Пэт, скончался в среду, 7 февраля, от осложнений при болезни Паркинсона", – говорится в сообщении на официальной странице группы в Twitter.

Mr. Big была основана в 1989 году. Огромную популярность группа приобрела не в США, где к тому времени хард-рок перестал быть популярным, а в Японии. Там музыканты записали несколько концертных альбомов. В 2002 году группа распалась, но уже через семь лет музыканты вновь стали выступать вместе.