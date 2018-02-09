В петербургской многоэтажке прогремел взрыв

В жилом многоэтажном доме на севере Санкт-Петербурга прогремел взрыв. ЧП произошло на улице Репищева. По данным Life.ru, в новостройке при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон.
В результате инцидента пострадали три человека. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщает "360", после взрыва не было возгорания. Дом не газифицированный. Хлопком выбило десять окон.
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