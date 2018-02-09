В Таиланде по запросу из США задержали россиянина

В Таиланде по запросу из американского ФБР задержан 31-летний гражданин России Сергей Медведев, пишет газета "Известия". Мужчину подозревают в причастности к деятельности международной хакерской сети. По версии следствия, он является одним из создателей интернет-площадки с девизом In Fraud We Trust ("В мошенничество мы верим").

Портал использовался для торговли оружием и наркотиками. Отмечается, что на счетах подозреваемого обнаружены средства в криптовалюте на 3,1 миллиона долларов. Посольство России в Таиланде проверяет информацию о задержании нашего соотечественника.

