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Происшествия

В Таиланде по запросу из США задержали россиянина

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В Таиланде по запросу из американского ФБР задержан 31-летний гражданин России Сергей Медведев, пишет газета "Известия". Мужчину подозревают в причастности к деятельности международной хакерской сети. По версии следствия, он является одним из создателей интернет-площадки с девизом In Fraud We Trust ("В мошенничество мы верим").

Портал использовался для торговли оружием и наркотиками. Отмечается, что на счетах подозреваемого обнаружены средства в криптовалюте на 3,1 миллиона долларов. Посольство России в Таиланде проверяет информацию о задержании нашего соотечественника.

9 февраля 2018, 09:34

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