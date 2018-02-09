Летевший в Барнаул пассажир умер после дебоша

Трагический случай произошел в самолете, следовавшем из Москвы в Барнаул. Сразу после взлета один из пассажиров стал вести себя неадекватно – он разбрасывал по салону лайнера обувь, издавал странные звуки, многократно открывал и закрывал двери туалетов, пишет газета "Известия".

Мужчину восприняли как дебошира и доложили о происходящем диспетчерам. Спустя полчаса самочувствие пассажира резко ухудшилось. Он упал на пол и скончался в конвульсиях до экстренной посадки борта в аэропорту Екатеринбурга.