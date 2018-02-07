Вылетевший из Внуково самолет сломался в воздухе

Через 15 минут после взлета пассажирского Boeing 747, выполнявшего рейс FV5826 из аэропорта Внуково на Пхукет, на борту самолета сработала аварийная сигнализация, передает телеканал "360". Изначально сообщалось о поломке двигателя. Потом стало известно, что сигнализация сработала из-за неуборки предкрылка. Лайнер вернулся в столичную воздушную гавань. На борту находились 516 пассажиров.

"Производится проверка технического состояния лайнера, для выяснения причины произошедшего создана специальная комиссия. Пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание. Рейс FV5826 вылетел в 06:40 мск", – цитирует Пятый канал представителя авиакомпании "Россия".