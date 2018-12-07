Буйный сосед обстрелял мужчину на севере Москвы

В полицию поступило заявление от жителя Москвы, ставшего жертвой агрессивного соседа, передает телеканал "360". Мужчина припарковал Toyota Raw 4 у своего дома на бульваре Академика Ландау и хотел зайти в подъезд, как вдруг услышал поток оскорблений, который несся в его адрес из уст выглядывавшего из окна соседа.

Между спорщиками завязалась перепалка. Агрессивный сосед стал закидывать оппонента яйцами, а в итоге выстрелил в него из травматического пистолета и ранил в бедро. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".