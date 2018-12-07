Анархисты разгромили Афины

На десятую годовщину гибели 15-летнего подростка, напавшего с друзьями на полицейскую машину, на улицы Афин традиционно вышли сотни анархистов. Протестующие устроили в городе настоящий погром, передает сайт "ТВ Центр".

Они атакуют полицию при помощи бутылок с зажигательной смесью, петард и подручных предметов. Те отвечают водометами, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Очевидцы рассказывают, что улицы столицы Греции похожи на территорию военных действий.