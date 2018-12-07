Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой

Провокация Украины у Крымского моста Форум Новости "Дома-2" Гороскоп Новый год 2019

Самое читаемое

Президент назвал Пугачеву драной кошкой
"Стыдоба!": молодящаяся Королева выставила напоказ большую дырку
Смерть настигла Алексея Воробьева в Москве
"У нее отказали ноги": мать рассказала о состоянии Бузовой
Шок и ужас: красавица Водянова потеряла правую ногу
партнеры
Пятница 7 декабря
Лента новостей
13:36
Любящая поспать Загитова провалила Гран-при
13:31
Украину назвали родиной самой страшной болезни Земли
13:31
В столице машина сбила трех человек
13:21
"Единая Россия" определилась с партийными ценностями
13:15
В центре Москвы обнаружили сотни трупов
13:10
В Петербурге ограбили известного певца
12:59
Розенбаум спас пассажирку прямо на борту самолета
12:59
Как прислуга миллионеров орудует на Рублевке
12:52
Меган Маркл отправилась на тайную встречу
12:14
Проверила прокуратура: Панина ждет наказание за дебош в самолете
12:09
Слуцкер посмеялась над изможденным Бондарчуком
11:50
Главные события Москвы
11:41
Мальчик в ужасе уполз от Елизаветы II (видео)
11:36
Лучшие артисты – 2018: выбор россиян
11:35
В Петербурге школьник выстрелил в прохожего во время спора об итогах ВОВ
11:34
В Москве откроется патриотическая фотовыставка
11:32
5 знаковых платьев выставки Александра Васильева
11:16
Украинские депутаты устроили мордобой в прямом эфире
11:14
Беременная Лопырева выставила напоказ увеличившуюся грудь
10:50
Звезда "Аншлага" лишилась дома
10:45
Под Магаданом директор детского дома избил воспитанников
10:25
"Игра престолов": вышел тизер нового сезона (видео)
10:24
Порошенко готовит новую провокацию у Крымского моста
10:10
Кейт Миддлтон ушла в отрыв без мужа
10:05
Во Владивостоке экстренно приземлился самолет
10:02
Хаос и паника: в декабре Землю ожидает мощнейшее землетрясение
09:27
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
09:17
Первый канал влип в грязный скандал
09:16
При взрыве под Саратовом пострадали два человека
08:44
В США заговорили о нападении на Россию после провокации Украины
08:32
Путину вручили неожиданный подарок на балете
08:22
Хакеры атакуют Сбербанк
08:16
Умер известный музыкант
08:11
Муж показал сына Лизы Боярской
22:00
Ангелоподобная певица разделалась с Киркоровым
21:51
Дудь закрыл рот обвинившим его в плагиате интервью Бурунова
21:50
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
21:40
Поддерживающему контакт с мертвецами Машкову поставили неутешительный диагноз
21:28
Теперь официально: скандальный блогер Эрик Давидыч вышел на свободу
21:21
Вступившемуся за скандалиста Ефремова двуличному Макаревичу отвесили пинка
21:19
"Отдыхает с молодой": низкий поступок бросившего семью певца ошеломил Бледанс
21:16
В Казани при строительстве жилого комплекса погиб рабочий
21:06
В Удмуртии сбили 7-летнего мальчика
21:00
Полный разгром: россияне не оставили "ИГ" ни единого шанса
20:55
Страшная авария в Краснодарском крае унесла 6 жизней
20:45
Допрошенная полицией звезда "Дома-2" изобличила симулянта Серова
20:39
В Москве произошло жуткое ДТП с участием автобуса
20:26
В Волгограде пропал 12-летний школьник
20:26
Напоил и использовал: подробности интима известного музыканта с юной любовницей
19:58
В Ижевске пьяный мужчина убил жену в бане
19:50
В Татарстане двое рыбаков провалились под лед
19:44
"Было страшно": родившая Тодоренко ошарашила заявлением
19:29
"Дерево": принц Уильям прилюдно уколол Кейт Миддлтон
19:28
Под Екатеринбургом школьницы устроили массовую драку
19:06
Полиция оцепила ЦУМ из-за подозрительного предмета
18:55
Под Иркутском 6-летний ребенок замерз насмерть
18:54
Присмиревший Лукашенко извинился за дерзость перед Путиным
18:45
Пропавшего в Волгограде школьника обнаружили в кафе
18:21
Звезда сериала "Убойная сила" впервые заговорила после комы
18:03
Сделано шокирующее признание о проблемах Крымского моста
17:51
Травля ученика в Омске обернулась серьезными последствиями
17:45
Российский биатлонист опозорился на Кубке мира
17:39
Володин дал хороший совет депутатам
17:38
Украинские десантники подняты в воздух у границы России
17:29
"Ненавижу!": завистливая Боня рассказала о чувствах к Курниковой
17:18
Стрельба на поражение и захват территорий: Украина сошла с ума
17:16
"Надо с него снять денег!": россияне в бешенстве из-за гнусного скандала с Буруновым
17:14
Известную телеведущую погнали в шею за откровенный наряд
16:59
Красота и качество жизни женщин в менопаузе
16:38
"Больше никакого секса": покалеченный сын Яковлевой заявил об удалении пениса
16:33
Названа необычная причина ожирения
16:22
Ургант напал на растроганного деда-Боярского
16:22
Минаев скоропостижно скончался в Москве
16:16
Алкоголика Порошенко меняют на 52-летнюю блондинку
16:05
Юные спортсмены померились силами в батутном парке "НЕБО"
15:51
"А как же Алла?": Галкин положил глаз на чужую красавицу
15:46
Лобода отвезла дочь к Тиллю
15:45
Пасьянс Маджонг: упрощенная версия китайской азартной игры
15:42
У бывшей жены известного музыканта серьезные проблемы с беременностью
15:38
Шесть лет тюрьмы: сенсационный поворот в деле Серова и беременной звезды "Дома-2"
15:36
Взбешенный Лукашенко публично набросился на Путина
15:08
Серябкина в прозрачном платье предъявила подросший живот
14:59
"Я сильная": солистка группы "Винтаж" откровенно о смертельном недуге
14:36
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
14:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 декабря 2018 года
14:19
Звезда "Полицейского с Рублевки" попала в скандал с плагиатом
14:14
Бессовестная вакханалия: ведущий "России" завелся от голых мужиков на пляже
14:06
На Кавказе задержали пытавшую людей в Подмосковье банду
14:03
Питт одержал победу над истеричной Джоли
14:01
Lay’s выпустили обезжиренные чипсы
14:00
Медведев напугал россиян страшной новостью
13:57
Известная ведущая показала фото четвертого ребенка из роддома
13:44
Под Москвой эвакуируют крупный торговый центр
13:40
Госдума усиливает защиту предпринимателей
13:36
В Москве назовут героев 2018 года
13:35
Любовник зверски избил Собчак
13:34
Юная участница "Дома-2" решилась на аборт
12:51
Продюсер популярного сериала напал на директора Шуры
12:45
Беспардонный Порошенко толкает мир к ядерной войне
12:41
"Не могу в это поверить!": Алсу убита страшным решением Пугачевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

НАТО вводит корабли в Азовское море
Любовник зверски избил Собчак
Малахов возмутил страну грязной матерщиной в прямом эфире
Цветущая Поргина отметила 40-дней без Караченцова
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
"Она с ним спала": жена Мамаева обличила Боню
Происшествия

Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой

Вики Арчер. Кадр youtube.com
Радиоведущая Вики Арчер прервала эфир, после чего приехала домой и совершила самоубийство. Тело женщины обнаружил спустя несколько часов ее отчим. 
прочитано 4117 раз

Перед трагедией Арчер сказала коллегам, что ей нужен перерыв, потому что она сильно расстроена. Отчим Вики обнаружил тело, когда приехал к ней починить плиту. Журналистка не открыла дверь, и тогда он решил забраться в дом через открытое окно. Мужчина попытался привести провести сердечно-легочную реанимацию до приезда врачей. Медики констатировали смерть.

ПО ТЕМЕ

Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"

Мужчина покончил с собой на собственной свадьбе

Ведущая страдала от депрессии и два раза пыталась свести счеты с жизнью. В последнее время она публиковала грустные посты в социальных сетях. Полиция подтвердила, что это было спланированное самоубийство. У женщины остались трое детей. 

Семья Вики уже сделала официальное заявление. "Мы все еще не можем поверить в то, что ее больше нет. Ее интерес к жизни вдохновлял окружающих. Вики была удивительной матерью и дочерью. Ее обаяние вызывало улыбку у всех, кто ее знал. Она озаряла любую комнату", – поделились они.

Сотрудник "Би-би-си" Дэвид Дженнингс прокомментировал новость о смерти женщины: "Известие о смерти Вики Арчер стало большим горем для всех нас. Все коллеги уважали ее как замечательную ведущую и журналистку, но больше всего нам нравилось, сколько счастья и добра она приносила в свои шоу".

Автор: Полина Крылова7 декабря 2018, 11:46

комментарии

Политика

Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Стрельба на поражение и захват территорий: Украина сошла с ума
Алкоголика Порошенко меняют на 52-летнюю блондинку
НАТО вводит корабли в Азовское море

Шоу-бизнес

Розенбаум спас пассажирку прямо на борту самолета
Народный артист о свадьбе с Анастасией Волочковой
Меган Маркл отправилась на тайную встречу
Проверила прокуратура: Панина ждет наказание за дебош в самолете

Проишествия

Подробности инцидента с угрожавшим убить себя в Москве школьником
Известной модели изуродовали лицо
Звезда "Локомотива" устроила разборки с таксистом перед смертью
Столкновение самолета с детским медцентром сняли на видео

Lifestyle

В театре Калягина придумали опасную игру с мобильниками
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Шоу-бизнес

Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом

Балерина уверена, что это будет самое роскошное торжество
Шоу-бизнес

Меган Маркл отправилась на тайную встречу

Она приняла участие в дискуссии с академиками
Недвижимость

Звезда "Аншлага" лишилась дома

Инцидент произошел 6 декабря
Общество

Хаос и паника: в декабре Землю ожидает мощнейшее землетрясение

Голландский исследователь предупредил о высокой сейсмической активности

Гороскоп

Поддерживающему контакт с мертвецами Машкову поставили неутешительный диагноз
Грезящих о войне с Россией украинцев спустили с небес на землю
Бизнес-гороскоп на декабрь 2018 года
Гороскоп здоровья на декабрь 2018 года

Фоторепортажи

Рудова поразила народ платьем с декольте до пупа
Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру
Смерть за два месяца: знаменитую модель съел рак
Что случилось с Навкой рядом с онкобольным Юдашкиным

Спорт

Российский биатлонист опозорился на Кубке мира
По стопам Медведевой: фигуристка сбежала из России
"Дармоеды!": Уткин в гневе из-за решения по Кокорину и Мамаеву
Раздвинувшая ноги Шарапова возбудила народ

Регионы

Сделано шокирующее признание о проблемах Крымского моста
В аэропорту Крыма произошло ЧП
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru