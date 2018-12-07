Полиция возбудила дело после смерти Иисуса в Москве

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств" после смерти молодого человека 1996 года рождения по имени Иисус на юго-востоке Москвы, передает сетевое издание m24.ru. Тело было обнаружено в середине августа в квартире на улице Юных Ленинцев.
30 ноября в полицию поступил отчет о вскрытии трупа. Специалисты установили, что Иисус умер от отравления морфином, после чего было начато расследование.
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