Полиция возбудила дело после смерти Иисуса в Москве

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств" после смерти молодого человека 1996 года рождения по имени Иисус на юго-востоке Москвы, передает сетевое издание m24.ru. Тело было обнаружено в середине августа в квартире на улице Юных Ленинцев.

30 ноября в полицию поступил отчет о вскрытии трупа. Специалисты установили, что Иисус умер от отравления морфином, после чего было начато расследование.