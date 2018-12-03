В элитном отеле в центре Москвы погиб постоялец

Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели постояльца в элитном отеле в центре Москвы, передает сетевое издание m24.ru. На теле следов насильственной смерти обнаружено не было. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о том, что причиной смерти могло стать алкогольное отравление. Также в СМИ появилась информация, что из номера изъяли неустановленный белый порошок. Мужчина был судим за хранение наркотиков.
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