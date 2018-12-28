В Финляндии по запросу США задержали гражданку России

В аэропорту города Вантаа пограничная служба Финляндии задержала гражданку России Тэраду Миру, следовавшую транзитом из Санкт-Петербурга в Испанию, передает сетевое издание m24.ru. Задержание было произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.
В США Тэраду Миру, до 2017 года носившую имя Оксана Вовк, обвиняют в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Россиянка свою вину отрицает.
В день задержания финские власти уведомили о произошедшем российскую сторону. Россиянку посетил сотрудник консульства. На условия содержания она не жалуется, ей назначен бесплатный адвокат, предоставлена возможность звонить родственникам и в посольство.
Согласно финско-американскому соглашению о взаимной выдаче преступников, США должны предоставить Финляндии доказательства обоснованности своих обвинений. После изучения документов Министерство юстиции страны примет решение либо о депортации россиянки в США, либо о том, чтобы выпустить ее на свободу.
Чем запомнился уходящий год
Певица сделала резонансное заявление
Актер напал на супругу в лифте
Девушке попался невнимательный таксист