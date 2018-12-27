Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде

Бронзовый призер Олимпиады в Афинах Дмитрий Носов подвергся нападению россиянина на отдыхе в Таиланде. Мастер дзюдо скрутил неадекватного мужчину и передал полиции.

Инцидент произошел во время открытой тренировки на Пхукете. Мужчина, который за несколько дней до этого уже фотографировался с Носовым и даже выкладывал снимки в соцсети, неожиданно стал выяснять отношения.

Предлогом стало то, что Носов разминался рядом с подругой россиянина и, по версии неадеквата, к ней приставал. Мужчина все больше распалялся, дерзил, и в итоге Носов предложил ему выяснить отношения на ринге. Агрессивный товарищ ушел, но вернулся минут через 20 и согласился на схватку.

"Первый раз я его придушил, чтобы успокоился. Отпустили. Он подошел извиниться, но попытался ударить меня. Я сделал контрприем, провел болевой на руку. Он сдался. Отпустили с миром. Мы продолжили тренировку. Но буквально через три минуты он ворвался с ножом в помещение, где были женщины и дети! И начал кричать, что меня убьет", – рассказал Носов. По словам спортсмена, мужчина вооружился тесаком, которым рубят кокосы.

Нападавшего при помощи Носова скрутили и передали полиции. После изучения страницы мужчины в соцсети Носов пришел к выводу, что он "бандит, занимающийся выколачиванием долгов".

Дмитрий Носов – дзюдоист, бронзовый призер Олимпиады в Афинах. Он также занимается политикой, депутат Госдумы шестого созыва.