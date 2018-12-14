Американец нашел дома скелет пропавшего 57 лет назад отца

Во время подготовки к празднованию Хеллоуина житель американского Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк обнаружил в подвале собственного дома скелет, передает "РЕН ТВ". Оказалось, что останки принадлежат отцу мужчины. Тот пропал в 1961 году, когда нынешнему владельцу дома было всего восемь месяцев. Мать американца никогда не отвечала на его вопросы о том, что же могло произойти с отцом.
Американец признался, что судьбу родителя пытался узнать у ясновидящей. Та рассказала, что тайна смерти его отца скрыта у него в подвале. И добавила, что погиб он от удара трубы по голове. После этого мужчина потратил много времени на раскопки, однако плоды они принесли только под Хеллуин. По факту произошедшего полиция проводит расследование.
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