В Антарктиде таинственным образом погибли два полярника

На американской исследовательской станции в Антарктиде погибли двое техников, занимавшихся профилактикой пожаротушения на объекте, передает портал newsnn.ru. Тела полярников обнаружил пилот вертолета, который должен был забрать их. Один из техников погиб на месте, второго успели доставить в больницу, однако врачи ничем не смогли ему помочь. Причина внезапной смерти двух мужчин неизвестна.