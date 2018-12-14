Умер создатель программы "Время" на Первом канале

Скончался режиссер программы "Время" Владимир Пролетов, передает Ura.ru. О трагическом событии сообщил заместитель генерального директора и руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, пишет РИА ФАН.
Владимир Пролетов занимался выпусками программы на протяжении 30 лет, пишет телеканал "360". Соболезнования уже выразил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
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