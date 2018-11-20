Яркая жизнь разбившихся в Доминикане россиян-молодоженов
Судя по аккаунту Александры, ребята обожали путешествовать. "О животных. О любви. Путешествиях с собакой", – гласит описание микроблога девушки.
Незадолго до трагедии россиянка показала фолловерам снимки из Доминиканы. "Вот бы были в Питере такие дворы. Наверное, все были бы счастливы. Это дворик нашей плазы, где мы снимаем апартаменты", - написала Саша под снимком из жаркой страны.
Прогулки на велосипедах, пикники с палаткой, встречи с друзьями… Но главное для ребят было находиться вместе. На многих снимках влюбленные позируют вдвоем.
Саша и Дима трогательно любили животных. На прогулки часто брали свою собаку.
А еще Александра явно питала нежные чувства к кошкам – у нее много фотографий с "мурзиками". Каждый пост с ними девушка сопровождала трогательными комментариями.
Молодые, жизнерадостные, полные сил и надежд россияне ушли из жизни. Но о них осталась память у их родных и друзей, которым хочется выразить глубокие соболезнования.
Как писали "Дни.ру", трагедия произошла недалеко от города Санто-Доминго, куда влюбленные возвращались после прогулки по Пуэрто-Плата, где хотели посмотреть на статую Иисуса. Молодожены ехали по серпантину. В какой-то момент Дмитрий не смог справиться с управлением и въехал в железное ограждение.
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