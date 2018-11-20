Яркая жизнь разбившихся в Доминикане россиян-молодоженов

Супруги Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова из Санкт-Петербурга, погибшие 16 ноября в аварии во время свадебного путешествия по Доминиканской Республике, вели интересную и насыщенную жизнь. Девушка делилась впечатлениями и событиями на своей странице в Instagram.

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