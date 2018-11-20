Скончалась звезда фильма "Пятый элемент"

Актер Джон Блузал умер в возрасте 89 лет. Причина смерти пока не раскрывается, передает Пятый канал.
Напомним, что Блузал известен по работе в таких фильмах, как "Супермен-3", "Темный город" и "Пятый элемент". Наиболее запоминающейся в карьере актера стала роль профессора Пачоли, сообщает Ura.ru. Одним из последних фильмов с участием артиста стала комедия "Да здравствует Цезарь!", пишет RT.
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