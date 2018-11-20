Есть погибшие: мужчина устроил стрельбу возле больницы

В одной из больниц Чикаго в США произошла трагедия. Неизвестный открыл огонь, в результате чего погибли, по предварительной информации, четыре человека, передает телеканал "360". Среди них офицер полиции, пишет сайт "Комсомольская правда".
Злоумышленник выстрелил в женщину, затем вошел в больницу, стал кричать и открыл огонь по персоналу и пациентам. Личность нападавшего пока не установлена, сообщает сетевое издание m24.ru. Неизвестны и причины, которые толкнули мужчину на преступление.
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