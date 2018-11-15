Драка двух поэтов в Москве закончилась поножовщиной

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах конфликта в Москве между поэтами Виктором Куллэ и Иваном Ждановым, который закончился ножевым ранением одного из них, передает портал newizv.ru. Изначально сообщалось, что Куллэ пырнул своего коллегу во время ссоры, однако появившиеся позже подробности заставили усомниться в этой версии.
"Иван Жданов должен был у меня ночевать, он устроил пьяный скандал, избил меня", – цитирует РИА ФАН поэта. "Ножом его я не ударил, но достал нож и сказал: "Уходи, иначе до греха доведешь", – добавил он. По сообщениям СМИ, Иван Жданов самостоятельно воткнул нож в свое филейное место, а затем свалил вину на хозяина квартиры, где гостил.
Жданов прославился после выпуска сборника стихов "Портрет" в 1982 году, в 1988 году поэт стал лауреатом премии Андрея Белого, в 1997 году стал первым лауреатом премии Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности. Куллэ в 1997–2000 годах был главным редактором журнала "Литературное обозрение", в 2016 году стал лауреатом Новой Пушкинской премии, в 2018 году вошел в лонг-лист Волошинской премии.
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