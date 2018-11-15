На Украине в страшном ДТП погиб 33-летний чемпион мира

В Ровенской области Украины произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека, в том числе чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь, передает teleprogramma.pro.
Как пишет НСН, автомобиль, за рулем которого был спортсмен, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Атлету было 33 года.
Андрей Пушкарь занимался армрестлингом с 11 лет. В спорт он пошел по примеру отца, который выступал на чемпионатах Украины в различных видах единоборств.
Артистка волнуется как школьница, поэтому у нее подскакивает давление
Кейт Миддлтон была удивлена
Певец не смог сдержать смеха
Так она отметила день рождения принца Чарльза