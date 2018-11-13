Женщина провалилась под землю на глазах прохожих

Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц города Ланьчжоу в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сняли на видео момент, когда под идущей женщиной обвалился тротуар, передает телеканал "360". Все произошло на глазах у других прохожих.

Отмечается, что глубина ямы составила по меньшей мере три метра. Пострадавшую оперативно извлекли из нее прибывшие на место спасатели. Женщину доставили в больницу, где у нее диагностировали перелом нескольких ребер. Устанавливаются причины произошедшего.