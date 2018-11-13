Летевший из Парижа в Шанхай Boeing застрял в Иркутске

В Иркутске из-за поломки совершил экстренную посадку Boeing, следовавший из Парижа в Шанхай. Среди пассажиров находилась арт-директор Louis Vuitton Мишела Росетти, передает Пятый канал.
Самолет совершил экстренную посадку в Иркутске 11 ноября из-за задымления в кабине пилотов. Сейчас 282 человека ожидают резервный борт, пишет "Царьград". Людей разместили в гостиницах города.
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