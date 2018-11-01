Женщина сломала шею из-за спавшей собаки

Жительница английского графства Суффолк упала с лестницы из-за спавшей собаки. Женщина встала ночью в туалет и, спускаясь по лестнице, не заметила лежавшего на верхней ступеньке лабрадора по кличке Текила, передает таблоид Metro.

В результате падения она сломала шею, однако не поняла этого, вернулась в кровать и заснула. Утром британка осознала, что не может повернуть голову. Врачи диагностировали перелом второго шейного позвонка. Теперь женщине придется ходить по меньшей мере три месяца в поддерживающем корсете. Специалисты считают, что пациентке еще повезло – сломай она один из соседних позвонков, ее могло бы парализовать.

