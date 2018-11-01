Футболисту-чемпиону дали два года колонии

Суд признал чемпиона мира по футболу в составе сборной Италии 2006 года Винченцо Яквинту виновным в незаконном хранении оружия и приговорил его к двум годам колонии, передает EG.ru. Изначально обвинение пыталось доказать связь спортсмена с мафией, однако ничего не вышло.
Мужчина, дома у которого нашли револьвер и пистолет, объяснил, что хранил их по просьбе отца. Тому суд запретил притрагиваться к оружию еще в 2012 году.
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